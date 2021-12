Orlen będzie budował elektrownię w Grudziądzu! Jest kontrakt na energię, która zostanie w niej wyprodukowana

W komunikacie wydanym przez Orlen po przeprowadzonej dziś (16 grudnia) aukcji mocy czytamy:

Grupa ORLEN zakontraktowała co najmniej 2,17 GW na aukcji głównej na rok dostaw 2026, przeprowadzonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Spośród minimum 18 zakontraktowanych jednostek Grupy ORLEN, dwa planowane nowe bloki gazowo-parowe w Ostrołęce (obowiązek mocowy ok. 696 MW) i Grudziądzu (obowiązek mocowy ok. 518 MW) uzyskają kontrakty 17-letnie. Aukcja zakończyła się z ceną zamknięcia mieszczącą się w przedziale 367,05-400,40 zł/kW/rok. Oznacza to, że przychody Grupy ORLEN z tytułu zawartych umów mocowych mogą wynieść łącznie przez 17 lat co najmniej 7,9 mld zł.