Daniel Traczykowski, właściciel ZKS Elana 1968 Toruń: - Nie będzie rewolucji w III lidze

Chyba przez całą rundę wiosenną nie było myśli, że nie wywalczycie awansu?

Bardzo ostrożnie podchodziliśmy przed sezonem do kwestii awansu. To zaczęło kiełkować w trakcie. Gra układała się nam bardzo dobrze, szczególnie w obronie. Ważne były przygotowania w przerwie zimowej. Zainwestowaliśmy w treningi na boisku pod balonem i to potem zaprocentowało. Z każdym kolejnym meczem wiosną wierzyliśmy, że awans jest możliwy, a każda zdobyta bramka przybliżała nas do upragnionego celu. Najważniejszą sprawą było jednak patrzenie przez trenera Rafała Więckowskiego, sztabu, zespołu, zarządu w jednym kierunku.

Potwierdzają to liczby. Wiosną nie przegraliście meczu, biliście rekordy bez straty gola. Odjechaliście reszcie stawki. Spodziewał się pan, że to będzie wyglądało aż tak dobrze?

Byłem na prawie wszystkich meczach wyjazdowych i widziałem jak zespół reaguje nawet po słabszych meczach. To wszystko wyglądało bardzo dobrze. Trochę ciążył nam ten rekord minut bez straconej i trochę humorystycznie powiem, że dobrze się stało w meczu z Chemikiem Bydgoszcz, że tego gola w końcu straciliśmy. Do rywalizacji w trzeciej lidze przystąpimy bez tego zbędnego balastu. Wracając do pytania, to wszyscy, nie tylko ja, nie sądziliśmy, że tak to wszystko wyjdzie. To efekt pracy całej ekipy.