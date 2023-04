Daria Jaworska, psycholog z Bydgoszczy: - Osoby z autyzmem są wyjątkowe i niezwykle wrażliwe

Nie tak dawno, bo 2 kwietnia, obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jak osoba autystyczna widzi świat?

Mówi się, że autyzm wprowadza zmysły w chaos i wtedy takiej osobie trudno jest zrozumieć ten świat, bo jest on wypełniony wieloma bodźcami, przez to bardzo intensywny. I gdy te wszystkie bodźce, które otaczają taką osobę, jednocześnie w nią uderzą, to jest to dla niej bardzo trudne. Wtedy jej świat staje się mało uporządkowany i mało logiczny, a przez to i niebezpieczny. Stąd bywa, że osoba z autyzmem nie lubi zbytnio kontaktu fizycznego czy społecznego. Trudno jej rozmawiać... Zdarza się również, że komunikuje się w sposób zaburzony, nielogiczny, ciągle powtarzając te same słowa czy niezrozumiałe zwroty. Często macha rękoma lub kręci się w kółko...

To czym jest autyzm?

Jest zaburzeniem rozwoju pewnych funkcji mózgu, które może wynikać z nieprawidłowego rozwoju lub wczesnego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, co z kolei mogą spowodować czynniki genetyczne i one tu dominują. Także powikłania w ciąży, podczas porodu czy we wczesnym okresie życia bądź infekcje. Według naukowców te niekorzystne zmiany, jakie zachodzą w genach, odpowiadają za ponad 1/3 przypadków autyzmu. I efekt jest taki, że już u małego dziecka obserwujemy nietypowe zachowania, inne od tych, których byśmy od niego oczekiwali. Widać je wyraźnie w komunikacji społecznej – osoba z autyzmem ma ograniczone umiejętności nawiązywania kontaktów w ogóle i ich podtrzymywania. Bywa, że nie utrzymuje kontaktu wzrokowego, nie nawiązuje interakcji, nie widać u niej reakcji na gesty... Podsumowując: osoby z autyzmem często nie poszukują towarzystwa drugiego człowieka. Jest też u nich opóźniona albo bardzo nietypowa mowa, która rozwija się bardzo powoli albo nie rozwija wcale. Osoby z autyzmem, w tym szczególnie dzieci, nie rozumieją też, na czym polega zabawa – a jest to przecież typowe budowanie interakcji w tym wieku, więc w ich obszarze działania takiej zabawy nie ma.