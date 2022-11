Dariusz Szpakowski zachwycił kibiców! Oto najlepsze memy o legendzie mikrofonu. "Trafił bramką w słupek" i inne Szpaki!

Dariusz Szpakowski na ustach kibiców. Finał będzie jego?

W ostatnich latach kibice żartowali z jego językowych wpadek, ale na mundialu w Katarze Dariusz Szpakowski zadebiutował w wielkiej formie. Nie brakuje opinii, że jego komentarz meczu Brazylia - Serbia usunął w cień wszystkich młodszych kolegów na mundialu. "Man of the match", "to on powinien komentować mecze reprezentacji Polski", "Chłop 70 lat, a żywiołowy jak młodzieniec, zajarany piłką, żyje tym, bawi się" - chwalą kibice. Pojawiły się informacje, że Szpakowski stał się największym faworytem do skomentowania meczu finałowego w Katarze.