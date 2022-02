Darmowe badania i szczepienia przeciwko WZW typu B. Prowadzi je 8 placówek w Kujawsko-Pomorskiem

- Wirusowe zapalenie wątroby (WZW) to zakażenia wywołujące choroby wątroby o ostrym przebiegu. To prawdziwy cichy zabójca, stanowi ósmą przyczynę zgonów na świecie. Objawy nie dają o sobie znać przez długi czas, dlatego niezwykle ważna jest profilaktyka i wczesne wykrywanie choroby. Jak wskazują badania, województwo kujawsko-pomorskie należy do grupy województw o najwyższej zapadalności na WZW, tym bardziej więc atrakcyjny i ważny jest udział w projekcie „Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim” – informuje Małgorzata Zielińska z Europejskiego Centrum Szkoleń, które jest organizatorem badań i szczepień.

Akcja ma zasięg wojewódzki. Obejmie 265 551 osób, z czego 39 850 będzie zbadanych, a 11 950 zaszczepionych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pacjenci uczestniczą w nim bezpłatnie. Działania skierowane są do osób w wieku aktywności zawodowej - 20-64 lata, które nie leczą się z powodu WZW B i C, a także nie są objęte żadnym innym programem terapeutyczno-diagnostycznym w związku z zakażeniem WZW B lub C.