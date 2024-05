Debata rolnicza w Minikowie z „jedynkami” do Parlamentu Europejskiego. Wychłostali Zielony Ład

Około 40 rolników przyjechało 24 maja 2024 r. do Minikowa na debatę z kandydatami do Parlamentu Europejskiego z województwa kujawsko-pomorskiego.

Debatę zorganizowali Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza oraz oddolna organizacja rolników protestujących w naszym regionie. Tym razem nie namawiali do masowego wyjazdu ciągnikami na ulice, ale do rozmowy z kandydatami w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca br. Zaproszenie przyjęła większość komitetów z Kujaw i Pomorza, poza KO i Lewicą. Spotkanie zorganizowano w przestronnej sali Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Większość krzeseł nie była zajęta, przybyło około 40 osób.

Nie można przekreślać całego Zielonego Ładu

Rozmawiano o przyszłości rolnictwa w Unii Europejskiej. Pytania opracowali rolnicy. - Jak europejskie rolnictwo ma zachować konkurencyjność w świetle Zielonego Ładu? - pytali kandydatów. Ryszard Bober, „jedynka” komitetu PL2050 odpowiedział, że nie można przekreślać całego Zielonego Ładu. - Są rozwiązania złe i bardzo złe, ale są też dobre, będące szansą dla rolnictwa, na przykład odbudowa próchnicy w glebie – podkreślał.

- Ja bym proponował skreślić „zielony ład” i napisać „zielony wał” – odpowiedział Sławomir Ozdyk, pierwszy na kujawsko-pomorskiej liście Konfederacji Wolność i Niepodległość. Zwrócił się do rolników, siedzących na sali z banerami: - Was już nie ma. Wszystkie przepisy, które chcą wprowadzić brukselscy komisarze sprawią, że was nie będzie. Możemy tu debatować, gadać, robić ślinotok, nic to nie zmieni. W tym układzie, jaki jest teraz w Unii Europejskiej, was już nie ma.

Ciężko będzie utrzymać rolnictwo

- Przy Zielonym Ładzie nie da się utrzymać konkurencyjności polskiego i europejskiego rolnictwa, stąd też protesty rolników belgijskich, holenderskich i hiszpańskich – powiedział Kosma Złotowski, „jedynka” do PE z listy PiS. - Celem Zielonych jest to, żeby rolnictwa tu nie było, podobnie jak przemysłu. Dlatego my głosowaliśmy przeciw Zielonemu Ładowi, ale jesteśmy w mniejszości. Jeśli uda się to zmienić, to odwołamy ten Zielony Ład.

W tym momencie do spotkania dołączył Paweł Sikorski, kandydat nr 2 na liście Polexit. - Będzie nam ciężko to rolnictwo utrzymać – podtrzymał. - Jest jakiś plus, że jesteśmy w Unii Europejskiej, ale są też minusy, dlatego trzeba twardych rozmów. Pytania padły też sali:

- Wiadomo, że musimy dbać o planetę, ale czy można jeszcze wycofać się z tego kierunku, do którego zmierzamy? To droga do przepaści – tłumaczył rolnik.

- Póki się nie wpadło do przepaści, można się jeszcze odwrócić, ale to zależy od wyników wyborów – odpowiedział Kosma Złotowski.

Rolnicy nie są dla polityków wartością

Na sali był też Wojciech Mojzesowicz, w 2007 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi.- Przede wszystkim jestem rolnikiem – zaznaczył. - Po części to, co się dzieje w Europie, to jest nasza wina, bo we władzy nie ma rolników. Teraz w sejmie chyba nie ma żadnego rolnika z województwa kujawsko-pomorskiego i to nie jest wina innych, ale nasza. Nie ma polityków, którzy rozumieją, co się w naszej branży dzieje. Na dodatek, z punktu widzenia polityków, rolnicy nie są żadną wartością. Nas jest dzisiaj około 300 tys. gospodarstw, to jest około miliona ludzi. Jeśli 50 procent pójdzie na wybory, to mamy 500 tys., które rozpływają się wszędzie. Dlatego protesty rolnicze, chociaż – zwrócił się do rolników z banerami - podziwiam Was za to, coście zrobili, to politycy wiedzieli, że się zmęczycie. Socjolodzy im wyjaśnili, że dzień - dwa i wszyscy będą zmęczeni, bo mają obowiązki. I poszli na zwłokę. Debata w Minikowie trwała dwie godziny. Zakończyło ją wspólne odśpiewanie hymnu Polski, zainicjowane przez grupę rolników z banerem.

