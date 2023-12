Derby tenisa stołowego UKS Top Solec Kujawski - Energa Manekin Toruń [zdjęcia]

- Pojedynek zapowiadał się pasjonująco, gdyż KTS jest jednym z naszych bezpośrednich konkurentów w walce o „bezpieczne miejsce” czyli co najmniej siódme w ligowej tabeli - mówi Łukasz Czarczyński, prezes UKS Top. - Przy dopingu licznie zgromadzonej publiczności pierwsza seria gier pojedynczych była dla nas niemal perfekcyjna. Wyraźne zwycięstw odnieśli Patryk Jendrzejewski 3:0 z Przemysławem Sałacińskim, Michał Majchrzak 3:1 z Jackiem Mitasem oraz Mateusz Ufnal 3:0 z Grzegorzem Janczewskim. W czwartym pojedynku Rafał Ordza uległ Danielowi Draczce i przed deblami prowadziliśmy 3:1. Gry podwójne również przebiegły po naszej myśli. Odnieśliśmy dwa pewne zwycięstwa i powiększyliśmy prowadzenie do 5:1. Po chwili mogliśmy cieszyć się z wygranej, gdyż Majchrzak 3:0 rozprawił się z Draczką zdobywając dla nas szósty punkt. Goście jednak postanowili pozostawić po sobie jak najlepsze wrażenie i wygrali trzy ostatnie pojedynki. Ostatecznie UKS Top zwyciężył 6:4 odnosząc trzecią wygraną w sezonie (poprzednio 6:4 z Gorzovią Gorzów Wielkopolski. oraz 7:3 z Griffin’s Spin Szczecin - przyp. red.). W połowie sezonu daje nam to siódme miejsce, które w rundzie rewanżowej spróbujemy co najmniej utrzymać. Dziękujemy wszystkim naszym sympatykom, których doping jest nieoceniony. Zapraszamy na mecze rundy rewanżowej, której początek już w połowie stycznia - dodaje prezes Czarczyński.