Deweloper z Bydgoszczy: - Liczba klientów kupujących na kredyt mieszkania zmalała o 70 procent

- Podstawowy problem dla nas to brak klientów, a dzieje się tak dlatego, że bardzo wzrosły stopy procentowe. Z tego powodu osoby, które wspierały się kredytami, przestały kupować. Oficjalne statystyki podają, że liczba tych, którzy nabywali nieruchomości na kredyt zmalała o prawie 70 procent. Mnie się zaś wydaje, że jest ich jeszcze więcej. Ludzie też wstrzymują się od takich decyzji zakupowych patrząc, co dzieje się za wschodnią granicą i jak to wpływa na gospodarkę. Po prostu boją się, że stracą pracę. Ponadto spadła zdolność kredytowa - dodał Taranowski.