Dieta Wątrobowa - przepisy i przykładowy jadłospis. Co trzeba jeść na diecie wątrobowej?

Dieta wątrobowa to specjalistycznie przygotowana, lekkostrawna dieta, w której przyjmowane są posiłki lekkie. Przepisy diety wątrobowej na szczęście są bardzo proste. Jakie potrawy można jeść? Czego lepiej nie przyjmować? Przygotowaliśmy dla Was jadłospis na cały tydzień i przepisy na dania dla osób stosujących dietę wątrobową.

Dieta wątrobowa, czyli jaka? Po pierwsze w diecie wątrobowej należy unikać potraw tłustych. Muszą to być lekkie posiłki, które są łatwo trawione. Podstawą diety wątrobowej jest zbilansowany jadłospis, posiłki z niewielką ilością tłuszczu - i to spożywane o regularnych porach. W przypadku tej diety musimy pamiętać o jedzeniu niewielkich porcji posiłków. Jeść należy regularnie, średnio co 2-3 godziny. Zaczynając od pierwszego posiłku najpóźniej godzinę po przebudzeniu i kończąc na ostatnim zjedzonym na 2-3 godziny przed pójściem spać. Specjaliści wskazują, że w przypadku tej diety w ciągu doby należy spożyć 5-7 posiłków.

Dieta wątrobowa musi być

Należy unikać tych potraw, które powodują u nas wzdęcia, biegunkę, dolegliwości bólowe, uczucie ucisku czy przepełnienia w żołądku. W przypadku prawidłowej masy ciała zaleca się dostarczanie organizmowi 25-30 kcal na kilogram masy ciała w ciągu doby.

Najważniejsze. Dieta wątrobowa z właściwym jadłospisem dostarcza organizmowi wszystkich niezbędnych do jego funkcjonowania składników odżywczych. Dieta wątrobowa - jadłospis. W potrawach nie powinno zabraknąć potraw świeżych przygotowywanych na bieżąco. pixabay Dieta wątrobowa. Przepisy Pamiętajcie, że dieta wątrobowa może być bogata w różnorodne przepisy. I nadal możemy jeść ulubione potrawy tylko w nieco inne postaci. Dieta wątrobowa - przepis na tortillę z warzywami

Przepis na tortillę: mąka pełnoziarnista

woda

szczypta soli Składniki wymieszać i usmażyć na niewielkiej ilości oliwy. papryka

cukinia

Paprykę i cukinię pieczemy. Co można jeść na diecie wątrobowej, żeby trochę poprawić smak? Warto trochę urozmaicić tortillę, żeby jej jedzenie sprawiło przyjemność. Oczywiście dodatki muszą być lekkostrawne. Do polecanych można zaliczyć m.in.:

sos na bazie jogurtu

chude pieczone mięso lub krewetki Dieta wątrobowa - przepis na krem z warzyw bulion warzywny

ulubione warzywo (kalafior, brokuły, szparagi, groszek, seler)

przyprawy (sól, pieprz, zioła, papryka) Gotujemy wywar warzywny po czym dodajemy warzywa. Może to być jedno, ale można je także łączyć. Gdy warzywa zmiękną blendujemy. Doprawiamy do smaku. Można podawać z grzankami. Dieta wątrobowa - przepis na placki jaglane 200 g kaszy jaglanej

jajko

3 łyżki mąki kukurydzianej

olej

szczypta soli

szczypta pieprzu

szczypta cukru Kaszę należy ugotować w delikatnie osolonej wodzie. Dodajemy mąkę kukurydzianą, roztrzepane jajko oraz doprawiamy solą i pieprzem. Formujemy małe placki. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 160 stopni Celsjusza na 15 minut.

Dieta wątrobowa - przepis na pulpeciki drobiowe mielona pierś indyka

łyżka oliwy

jajko

łyżka tartej bułki

sól Mięso mieszamy z oliwą, jajkiem i bułką, posolić do smaku. Formujemy niewielkie pulpeciki. Włóż je do żaroodpornego naczynia i piec 25-30 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 st. C. Podawać na ciepło z ryżem lub na zimno do pieczywa. Dieta wątrobowa - przepis na pastę serowo-jajeczną 1 jajko ugotowane na twardo

100 g chudego twarogu

2 łyżki jogurtu naturalnego

natka pietruszki

zioła

Twaróg wymieszać z posiekanym jajkiem. Dodać jogurt, natkę pietruszki, pieprz i zioła do smaku Dieta wątrobowa - przepis na sałatkę z indykiem sałata rzymska

ogórek zielony

pomidorki koktajlowe

pieczona lub gotowana na parze pierś z kurczaka w kawałku

jogurt naturalny

przyprawy

Warzywa myjemy, sałatę kruszymy. Ogórka kroimy w kostkę po czym dodajemy do sałaty. Dodajemy pomidorki. Pierś kroimy i dodajemy do sałatki. W osobnym naczyniu mieszamy sos z ulubionymi przyprawami. Przygotowany sos dodajemy do sałatki. Dieta wątrobowa - przepis na zupę z zielonych szparagów główki zielonych szparagów

łyżka startej marchewki i pietruszki

szczypta cukru,

mięso z piersi indyka

sól Pierś indyka gotować ok. 30 minut. Dodać starte warzywa i główki szparagów oraz szczyptę cukru i gotować ok. 10 minut na bardzo wolnym ogniu. Pod koniec gotowania doprawić solą do smaku. Wyjąć mięso. Zupę zabielić mlekiem. Dieta wątrobowa - przepis na dorsza pieczonego filet z dorsza bez skóry

warzywa: cukinia, bakłażan, papryka kolorowa

przyprawy: pieprz cytrynowy, sól, (zioła prowansalskie do warzyw)

Dorsza przyprawiamy i zawijamy w folię aluminiową. Rybę wstawiamy na 8 minut do rozgrzanego piekarnika (170 stopni z termoobiegiem). Warzywa kroimy, delikatnie oprószamy solą (cukinie i bakłażan wypłukujemy) Warzywa trafiają do piekarnika delikatnie skroplone oliwą i przyprawione ziołami prowansalskimi. Pieczemy do miękkości. Można podawać z kaszą lub ryżem. Dieta wątrobowa. Jadłospis na cały tydzień Pamiętajmy, że poniższy jadłospis jest jedynie sugestią. Warto przed rozpoczęciem diety wątrobowej skontaktować się z dietetykiem, który odpowiednio zbilansuje nam jadłospis diety wątrobowej pod konkretne potrzeby.

Jadłospis diety wątrobowej - ŚNIADANIE Jedna kromka pełnoziarnistego pieczywa z twarogiem lub chudą wędliną (np. z indyka) z dodatkiem warzyw (zielony ogórek, rzodkiewka, sałata) Omlet z białek z dodatkiem pomidorów lub na słodko z niewielką ilością dżemu Serek homogenizowany i kromka pełnoziarnistego pieczywa z cienką warstwą masła Twarożek ze szczypiorkiem z kromką pieczywa Kromka chleba z cienką warstwą dżemu Płatki owsiane z chudym mlekiem Kromka pieczywa cienka warstwą masła z warzywami (pomidor, rzodkiewka, ogórek, papryka)

Jadłospis diety wątrobowej - DRUGIE ŚNIADANIE Koktajl ze świeżych owoców (np. banan, truskawka, malina) z dodatkiem chudego mleka. Serek wiejski Kawałek ciasta drożdzowego Kromka chleba z chudą wędliną Budyń Sałatka z ulubionych warzyw Omlet z owocami Jadłospis diety wątrobowej - OBIAD Zupa - krem warzywny (kalafior, brokuły, groszek, seler) Pulpeciki drobiowe z kaszą jaglaną i warzywami na parze Tortilla z warzywami Zupa - krem z dyni Ryba (dorsz) z warzywami gotowanymi na parze Kurczak na parze z ryżem i surówką warzywną Pierś z indyka z gotowanymi ziemniakami i mizerią na jogurcie Jadłospis diety wątrobowej - PODWIECZOREK Budyń Owsianka z owocami Sałatka owocowa Ciasto drożdżowe z owocami Tost z dżemem Kasza manna z owocami Sałatka warzywna

Jadłospis diety wątrobowej - KOLACJA Sałatka ze świeżych warzyw z dodatkiem sosu na bazie jogurtu. Do tego kromka pełnoziarnistego pieczywa Płatki ryżowe gotowane na chudym mleku Kromka pełnoziarnistego pieczywa z chudą wędlina lub twarogiem Krem z warzyw Szpinak duszony bez tłuszczu z kaszą jaglaną z dodatkiem pomidorów Omlet z białek z dodatkiem mąki podawane z warzywami Sałatka z duszonych warzyw (cukinia, papryka) z dodatkiem kurczaka i sosu na bazie jogurtu naturalnego Dieta wątrobowa. Dla kogo? Choć nazwa wskazuje, że jest to dieta dla osób z chorą wątrobą to nic bardziej mylnego. Stosując się do tej diety zadbamy także o trzustkę, jelito grube czy pęcherz żółciowy. Wątroba to wielofunkcyjny gruczoł obecny u wszystkich kręgowców, a także u niektórych innych zwierząt. Aby ułatwić prace tego narządu wskazana jest dieta wątrobowa. pixabay Dieta wątrobowa stosowana jest u osób ze zdiagnozowanymi chorobami wątroby, takimi jak:

zapalenie wątroby,

stłuszczenie

marskość Dieta wątrobowa w ciąży Dieta wątrobowa stosowana jest także u kobiet w ciąży u których zdiagnozowano cholestazę ciążowej. Cholestaza ciężarnych to choroba wątroby dla okresu ciąży, wywołana nadwrażliwością na hormony ciąży – estrogenów i progesteronu – najczęściej występująca około 30. tygodnia ciąży. Choroba ta, nie jest bardzo niebezpieczna dla matki, to jest groźna dla jej dziecka. Dieta wątrobowa. Co można jeść a czego nie można? Nie wiesz, co jeść a czego nie jeść w trakcie stosowania diety wątrobowej? Podpowiadamy! Stosując dietę wątrobową musimy wyeliminować z naszych posiłków kilka produktów. Wśród nich potrawy przetworzone, czyli konserwy, wędliny gotowe i wędzone, potrawy smażone, pikantne. Należy unikać również ciężkich sosów, zwłaszcza na wywarach grzybowych lub mięsnych, tłustych gatunków mięs, boczku i smalcu. Niewskazane są czekolady, drożdżówki, ciasta z kremem i pączki.

Pytanie o to, co jeść w trakcie stosowania diety wątrobowej jest ważne, ale równie istotne jest to, czego unikać.

Należy unikać produktów zbożowych, płatków owsianych, gruboziarnistych kasz oraz otrębów. Przeciwwskazane jest jedzenie surowych warzyw i owoców. Niewskazane są również zupy i wywary na kościach i tłustym mięsie, a także dodatek do potraw żółtek jaj, majonezu i śmietany. Kategorycznie zakazane jest alkohol, mocna kawa, papierosy, potrawy ciężkostrawne, potrawy wzdymające, potrawy pikantne. Podsumowując, w diecie wątrobowej nie należy jeść: produktów zbożowych

płatków owsianych

gruboziarnistych kasz

potraw przetworzonych, jak: mielonki, wędzone wędliny

potrawy tłuste, pikantne i smażone

majonez

tłusta śmietana

boczek

smalec

ciężkie sosy grzybowe i mięsne

słodycze

Natomiast słodyczy nie wolno jadać częściej niż 1-2 razy w tygodniu w małych porcjach. Należy także ograniczyć sól. Dieta wątrobowa - co jeść? Sprawdźcie jakich potraw nie może zabraknąć w jadłospisie diety wątrobowej. Dieta wątrobowa. Co możemy jeść? Polecane są potrawy gotowane na parze i dania pieczone.

Należy jeść pieczone owoce, musy owocowe, samodzielnie przygotowywane galaretki lub kisiele owocowe, bądź biszkopty na bazie białek jaj. Możemy spożywać warzywa i owoce w postaci soków i przecierów.

W jadłospisie diety wątrobowej powinny pojawić się produkty bogate w witaminę C, która działa przeciwzapalnie i wspomaga pracę układu odpornościowego. Przyprawy, które powinniśmy stosować przy diecie wątrobowej to: tymianek, majeranek, kminek, mięta, oregano, jałowiec. Stosując dietę wątrobową do picia zalecana jest woda mineralna oraz słabe herbaty bez cukru. Napoje należy przyjmować między posiłkami. Nie powinno się popijać podczas jedzenia. WAŻNE!!!Dieta wątrobowa to przede wszystkim stałe i małe posiłki, gdzie ważne jest aby wszystkie potrawy dokładnie przeżuwać, jeść powoli. Należy unikać dużych kęsów, bo to utrudnia trawienie. Posiłki i napoje powinny mieć odpowiednią temperaturę – nie mogą być bardzo gorące lub bardzo zimne. Za co Polacy kochają suplementy diety?/DDTVN

