DLA MARKETINKGU Uśmiechnięty Dzień dla wychowanków domów dziecka. Do 30 listopada czekamy na prace konkursowe

Uśmiechnięty Dzień jest naszą cykliczną zabawą z udziałem nawet 200 osób. To dzieci, które mieszkają w domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, mieszkaniach chronionych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Praca zbiorowa

Przygotowaliśmy dla Was konkurs plastyczny pt. „Kartka świąteczna”. Może zgłosić się do niego nieograniczona liczba niepełnoletnich uczestników właśnie z tych placówek, ale każdej wolno uczestniczyć tylko raz. Zadanie jest jednakowe dla wszystkich: wykonać bożonarodzeniową kartkę dowolną techniką (np. rysunek, malunek, wyklejanka). Wychowankowie danej placówki tworzą ją wspólnie, a ich opiekun w zgłoszeniu wymienia liczbę autorów. Na pracy nie można pokazywać twarzy osób fizycznych, w tym dzieci i opiekunów, bo inaczej zostanie ona zdyskwalifikowana.

Ankieta zgłoszeniowa

Należy jeszcze wypełnić formularz, dostępny na naszej stronie www.pomorska.pl/uschmiechnietydzien. Prosimy w nim m.in. o przekazanie takich informacji, jak dane placówki oraz dane dyrektora i liczbę dzieci, które wykonały kartkę. Po odesłaniu formularza otrzymają Państwo automatyczne potwierdzenie. Nie trzeba fatygować się do naszej redakcji, żeby dostarczyć pracę. W domu można zrobić zdjęcie pracy i nam je przysłać. Chodzi o zdjęcie w formacie png, jpg albo jpeg o ma

ksymalnej wadze 5 MB. Pierwsze zgłoszenia już dostajemy. Na wszystkie czekamy do 30 listopada do godz. 13:00.

Potem spotka się specjalna trzyosobowa komisja. Oceni każdą pracę oraz wyłoni pięciu laureatów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 grudnia. Zwycięzcy otrzymają zaproszenia na nasz finał Uśmiechniętego Dnia.