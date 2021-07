Dlaczego dobre maniery są ważne? Wyjaśnia nam właścicielka Szkoły Dobrych Manier w Toruniu

- Obserwując życie publiczne i zachowania np. w mediach społecznościowych, można chyba śmiało powiedzieć, że z manierami mamy na bakier. Ale czy kiedyś było lepiej?

- Wydaje mi się, że kiedyś była większa świadomość i potrzeba nieustannego szlifowania swoich umiejętności w tym zakresie. Ludzie wiedzieli, że umiejętność odnalezienia się i odpowiedniego zachowania w różnych warunkach jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Oczywiście, kiedyś różne grupy społeczne w różnym stopniu stosowały się do reguł savoir-vivre’u i etykiety, jednak każda z nich na swój sposób dążyła do doskonałości w tym zakresie. Współcześnie coraz mniej ludzi wyraża taką chęć i potrzebę. Po ostatnich telewizyjnych programach dotyczących ubioru czy sposobów zachowania przy stole miałam okazję przeczytać mnóstwo komentarzy, których autorzy kierują się zasadą „nikt mi nie może niczego nakazać, mogę robić, co chcę i nikt mi nic nie zrobi”. To jest najlepszy dowód na to, że w naszym społeczeństwie można zaobserwować brak wiedzy na temat jednej z najważniejszych zasad dobrych manier, która mówi o tym, że zostały one stworzone po to, aby móc okazać szacunek i troskę o inną osobę. Te reguły nie zostały wymyślone po to, aby nam utrudnić życie, wręcz przeciwnie – na przestrzeni wieków różne okoliczności pokazały nam, jakie zachowania w naszym kręgu kulturowym są najbardziej praktyczne i logiczne z punktu widzenia użytkownika. W ten sposób przygotowując np. nakrycie nie trzeba się zastanawiać, gdzie postawić szklanki i kieliszki – większość z nas jest praworęczna, dlatego prawa strona talerza jest najbardziej logiczna i wygodna. Podczas moich szkoleń zawsze powtarzam, że nikt nie wie wszystkiego. Wystarczy jednak pomyśleć nad logicznym rozwiązaniem i w większości przypadków zrobimy daną rzecz dobrze i zgodnie z zasadami dobrych manier.