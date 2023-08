Dr Tomaszewski: - Na toruńskich listach KO zapowiada się ostra walka. Również o Senat

- To jest zachowanie w myśl hasła: „Wszystkie siły na pokład”. Chodzi o to, aby rozszerzyć odbiorców programu Koalicji Obywatelskiej. Aby odebrać pojedyncze głosy PiS-owi i Trzeciej Drodze i w ten sposób uzyskać jak najlepszy wynik dla KO. Wydaje się jednak, że Tusk może się tu przeliczyć a postawienie na Agrounię, to strzał w kolano - mówi dr Patryk Tomaszewski, politolog z UMK w Toruniu

Rada Krajowa Platformy przedstawiła w środę propozycje list wyborczych Koalicji Obywatelskiej w całej Polsce. Jakie wnioski?

Szczególnym zaskoczeniem dla mnie, ale myślę, że również dla wielu członków Platformy Obywatelskiej było włączenie na listy działaczy Agrounii, z jej szefem Michałem Kołodziejczakiem na czele. Ugrupowania antysystemowego, które opowiada się za Rosją i - w kwestiach rolniczych - jest sceptyczne, wobec pomocy Ukrainie. Myślę, że ten wybór nie był przez Donalda Tuska z politykami PO konsultowany, stąd wielu z nich zaskoczył. Z czego wynika?

To jest zachowanie w myśl hasła: „Wszystkie siły na pokład”. Chodzi o to, aby rozszerzyć odbiorców programu Koalicji Obywatelskiej. Aby odebrać pojedyncze głosy PiS-owi i Trzeciej Drodze i w ten sposób uzyskać jak najlepszy wynik dla KO. Wydaje mi się jednak, że Tusk może się tu przeliczyć a postawienie na Agrounię, to strzał w kolano…Dużym zaskoczeniem jest to, że z list KO nie wystartuje do Sejmu Grzegorz Schetyna, były lider PO. Tylko do Senatu.Prawdopodobnie jest to efekt wewnętrznych tarć w tym ugrupowaniu.

Spójrzmy na listy KO w okręgu piątym, toruńskim. Co tu rzuca się w oczy?

Obecność Pawła Szramki na liście do Sejmu, byłego posła Kukiz’15 mimo, że – w odróżnieniu od PO - sprzeciwia się on liberalizacji ustawy antyaborcyjnej. Z takim poglądem powinien raczej sytuować się po prawej stronie sceny politycznej… Szramka jest na szóstym miejscu listy KO, więc – żeby zdobyć mandat - będzie musiał mocno powalczyć. Widać też, że „jedynka” czyli Arkadiusz Myrcha, poseł PO wszedł wyraźnie „w buty” Tomasza Lenza, lidera tej partii w regionie toruńskim. Z kolei polityk ten będzie kandydował – „za karę” – do Senatu. Za m. in. wypowiadane w duchu liberalnym opinie o tym, aby zlikwidować 500 Plus. Trzeba jednak przyznać, że mimo tych niefortunnych wypowiedzi Lenz jest politykiem rozpoznawalnym, stąd na pewno będzie trudnym kontrkandydatem dla innych startujących do Senatu. Choć, jest też osobą kontrowersyjną więc zapowiada się ostra walka również o Senat.

Jak pan sądzi, te listy to już pewniaki, czy może jeszcze taki test?

Trudno powiedzieć, bo patrząc historycznie dochodziło do zmian na listach nawet dzień przed rejestracją tych list, więc ja bym nie miał tu stuprocentowej pewności. Choć myślę, że „jedynką” na liście do Sejmu pozostanie Arkadiusz Myrcha. Na pewno nie zagrozi mu „dwójka”, czyli Iwona Hartwich, słaba i mało aktywna posłanka PO mijającej kadencji. Dziwię się, że ulokowano ją tak wysoko. Według szacunków analityka Marcina Palade podział mandatów w okręgu toruńskim ma się następująco: PiS - 5, KO - 4, Konfederacja – 2, Trzecia Droga – 1 i Lewica – 1. Co pan na to?

Analityk ten zazwyczaj się nie myli, ale oczywiście możemy spodziewać się zmian co do preferencji wyborczych, czyli spadku lub podniesienia poparcia dla któregoś z tych ugrupowań, co może jeszcze zmienić liczbę mandatów. Według mnie najwyraźniej kwestia drugiego mandatu Konfederacji nie jest jeszcze przesądzona, choć wydaje się, że to ugrupowanie jest bliskie do jego osiągnięcia.

Świat w ogniu, głównie przez upały