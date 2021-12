Dlaczego postępowanie odwoławcze w sprawie tucholskiej obwodnicy trwa tak długo?

- Można zadać jakieś retoryczne pytanie, czy nie mamy wręcz do czynienia z jakimś sabotażem wręcz - stwierdził burmistrz. - Bo pan radny (Brzoszczyk - red.) był łaskaw bardzo dobrze obnażyć niekompetencję, zaniechania. Nie chcę mocniejszych słów używać. Można odnieść wrażenie, jakby zarządcy inwestycji nie zależało na szybkim rozpoczęciu inwestycji...

Radny Adam Brzoszczyk o ZDW i obwodnicy Tucholi

- Zarząd Dróg Wojewódzkich za bardzo nie wie, co się w tym postępowaniu odwoławczym dzieje - komentował radny Adam Brzoszczyk. - Latem zeszłego roku pytałem ZDW o ich perspektywę prowadzenia postępowania. Zapytałem, czy ZDW wie, jakie zarzuty zostały podniesione w odwołaniu. Odpowiedź brzmiała mniej więcej tak: Nie wie, bo go nie otrzymał. Pomyślałem sobie, że to dziwny inwestor, który sam z siebie nie pokusił się o otrzymanie takiej informacji...