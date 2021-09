Długi lokatorów mieszkań socjalnych i komunalnych we Włocławku rosną. Co z tym zrobią władze miasta?

Lokatorzy mieszkań socjalnych i komunalnych we Włocławku wciąż się zadłużają. Z informacji Domiceli Kopaczewskiej, zastępcy prezydenta Włocławka wynika, że należność główna zadłużonych wobec miasta wynosi 57 milionów złotych, ale do tego trzeba dodać odsetki. I to czyni kwotę sięgającą blisko 100 milionów złotych.

Jeśli chodzi o narastanie długu mieszkaniowego, to rocznie jest to około 3 milionów złotych. Tymczasem, jak mówił na ostatniej sesji Rady Miasta prezydent Marek Wojtkowski (PO), miesięczny czynsz za mieszkanie socjalne we Włocławku to kwota 50-60 złotych. - Trzy paczki papierosów -dodał.

Prezydent wyraźnie sprzeciwia się restrukturyzacji, która miałaby polegać na umorzeniu długów podkreślając, że to nieuczciwe wobec tych mieszkańców, którzy kupują mieszkania, spłacają kredyty i płacą czynsze. Ale radny Józef Mazierski zaznacza, że nie chodzi mu o całkowite umorzenie długów mieszkaniowych.