Długi weekend 12 - 15 sierpnia 2023. Tak będą otwarte sklepy na Kujawach i Pomorzu

We wtorek, 15 sierpnia wypada święto Wojska Polskiego i jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Przez cztery sierpniowe dni, z wolnym poniedziałkiem, zrobimy zakupy w dwa dni - w sobotę i w poniedziałek, będą czynne jak zwykle.

13 sierpnia to nie nie jest niedziela handlowa

Uda się to ewentualnie tam, gdzie - jak stanowią przepisy - za ladą stanie właściciel, czyli między innymi w Żabce, Carrefourze Express, ABC, Delikatesach Centrum, Groszku czy Lewiatanie.

Niedziela, 13 sierpnia, nie jest handlowa, a 15.08 wypada święto. Oznacza to m.in., że w tych dwóch dniach nie zrobimy zakupów w dużych sklepach, jak np. Biedronka, Lidl,Dino, Polomarket, Społem, Netto, Stokrotka, Aldi, Auchan, Carrefour czy Kaufland.

Biedronka wydłuża godziny otwarcia

Otrzymaliśmy też informacje, że w czasie sierpniowego, długiego weekendu niektóre sklepy, jak np. Biedronka, wydłużają godziny otwarcia. Od czwartku, 10.08, do soboty, 19.08, sklepy tej sieci są czynne dłużej, z czego ponad 3000 placówek funkcjonować będzie do 23:00 lub dłużej. W tych dniach na klientów czekają też specjalne sierpniowe rabatogodziny, dzięki którym zakupy od 20 do 23:30 mają być jeszcze korzystniejsze.