Długie kolejki po paszport w Kujawsko-Pomorskiem. Biura paszportowe przeżywają oblężenie Małgorzata Wąsacz

W styczniu 2022 roku biura paszportowe w regionie przyjęły 4073 wnioski. Dla porównania w styczniu 2021 roku było ich 1919 Andrzej Banaś

Biura paszportowe w regionie przeżywają oblężenie. Do 3 kwietnia nie ma szans, by się internetowo zarejestrować na wizytę. Gdy zrobimy to telefonicznie, wolny termin znajdziemy już na początku marca. Urząd planuje przyjmować też wnioski w soboty.