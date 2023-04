Dłużnicy MPGN-u z Grudziądza mogą zostać "ułaskawieni". Kto skorzysta i na jakich zasadach z umorzenia długu?

Warunkiem ubiegania się o umorzenie jest złożenie wniosku w MPGN-ie do końca stycznia 2024 roku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi osiągnięte dochody oraz sytuację życiową, zdrowotną, wydanymi przez stosowny organ, nie starsze niż na trzy miesiące przed datą złożenia wniosku.

Według wypracowanych zasad zadłużeni najemcy, których zaległość została wygenerowana do końca grudnia 2019 roku, mogą ubiegać się o częściowe jej umorzenie w wysokości:

Jak poinformował Leszek Czaplewski, prezes MPGN-u łączna kwota zadłużenia która mogłaby zostać objęta restrukturyzacją szacowana jest na ok. 26,7 mln zł. - Na pewno nie wszyscy będą wnioskowali o umorzenie, ale jeśli udałoby się zlikwidować dług z tej sumy na poziomie 7-10 procent to byłby sukces - uważa prezes Czaplewski.

Główne cele programu restrukturyzacji to pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w utrzymaniu dotychczas zajmowanych lokali, zapobieganie eksmisji i bezdomności, umacnianie rodziny i jej zdolności do samodzielnego pokonywania trudności życiowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zwiększenie racjonalności gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta, mobilizowanie mieszkańców do terminowego uiszczania opłat za użytkowanie lokali oraz uzyskanie większych wpływów z tytułu zaległych opłat.