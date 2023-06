DME Silesia 2023 – zwycięstwa Skrzyszowskiej i Nowickiego. Polacy na drugim miejscu

– Nie mogę złapać tego czucia sprzętu. Dobrze przepracowaliśmy okres przygotowawczy, ale dotychczas tak naprawdę wyszedł mi tylko jeden rzut, ten z Oslo. Staram się, ale nie mogę tego powtórzyć. Mam nadzieję, że na mistrzostwach świata w Budapeszcie będzie to już wyglądało jak należy – powiedział mistrz olimpijski w rzucie młotem,

– Konkurs nie był trudny. Chciałem rzucić jak najdalej, ale dziś wyszło tylko 79 metrów. Najważniejszy jest jednak komplet punktów dla drużyny. Wynik jest drugorzędny. Celem było zapewnienie szesnastu punktów już w pierwszym rzucie i to w zasadzie się udało – podkreślił Nowicki.

– Muszę też pilnować swojego zdrowia. Chcę dotrwać spokojnie do Budapesztu i mistrzostw świata. To będzie ten najważniejszy start w sezonie – zaznaczyła mistrzyni Europy sprzed roku.

Trzecie miejsce w wygranym przez Szweda Daniela Ståhla (67.25) konkursie rzutu dyskiem zajął w sobotę Robert Urbanek. Doświadczony polski dyskobol we wszystkich mierzonych próbach uzyskiwał wyniki ponad 60 metrowe. W najdalszym posłał dysk na 61.97.

– To była nasza pierwsza sztafeta. Fajnie, że nam się udało i udało nam się skończyć ją naprawdę bardzo dobrze. Nie spodziewałam się takiego czasu. To dobry prognostyk przed kolejnymi startami – powiedziała biegnąca na ostatniej zmianie Swoboda.

– Miałam startować dopiero w połowie lipca, a wróciłam na bieżnię w czerwcu. Wróciłam jednak na poziom europejski, ale to nie jest jeszcze najwyższa forma – przyznała Skrzyszowska.

Jak przyznała po starcie w Chorzowie czuje, że już reprezentuje wysoki poziom, ale to najszybsze bieganie ma dopiero przyjść.

– Dobry zastrzyk punktowy dla drużyny. To specyficzne zawody, bo pierwszy raz w formule z aż szesnastoma reprezentacjami. Konkurs był przez to dość długi i męczący. Stać mnie było dziś na rzuty w granicach 64 metrów, więc jestem trochę zawiedziony. Biorąc jednak pod uwagę specyfikę tych zawodów to trzecie miejsce jest zrobienie swojego i zabezpieczeniem punktów dla Polski – powiedział Urbanek.

W konkursie trójskoku wynik 13.67 pozwolił Adriannie Laskowskiej zająć szóste miejsce. Ta pozycja przełożyła się na dziesięć punktów dla drużyny, ale od lepszej zdobyczy naszą zawodniczkę dzieliły centymetr – czwarta w konkursie reprezentantka Niemiec skoczyła zaledwie 4 centymetry lepiej od Polki. Wygrała natomiast Tuğba Danişmaz – wynik 14.16 to rekord Turcji.

Męska sztafeta 4 x 100 metrów w składzie Mateusz Siuda, Przemysław Słowikowski, Łukasz Żok oraz Dominik Kopeć była w serii A szósta i z czasem 38.94 ostatecznie została sklasyfikowana na siódmym miejscu.