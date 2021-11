Do faktury za droższy prąd dołączą informację określającą procentowo koszty zakupu

Jak informuje resort klimatu i środowiska - pokrycie kosztów uzasadnionych zakupu energii przez firmy energetyczne jest niezbędne do prowadzenia przez nie działalności i stanowią podstawę obliczania taryf za prąd. W praktyce, nowe przepisy zobligują sprzedawców do przedstawienia odbiorcy energii, jakie koszty i w jakim stopniu składają się na końcową cenę energii elektrycznej (m.in. koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 czy zakupu energii z OZE, a także koszty uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia).