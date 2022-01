Do podziału 1 735 mln euro z nowego RPO. Do Kujawsko-Pomorskiego może trafić jeszcze 200 mln euro

- We wtorek rozmawiałem z ministrem Grzegorzem Pudą (odpowiedzialnym za fundusze i politykę regionalną - red.) o naszej skardze do Komisji Europejskiej na naszym zdaniem nie do końca właściwe rozdysponowanie puli środków w ramach polityki spójności - mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.