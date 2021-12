Do Włocławka dotrze Betlejemskie Światło Pokoju. Wiemy kiedy [zdjęcia]

Harcerze przekazują Betlejemskie Światło pokoju już od trzydziestu lat

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju już od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.