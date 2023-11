Do ZUS w Kujawsko-Pomorskiem wpływają wnioski o wyrównanie 500 plus. Zakład odpowiada na fakenewsa

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego informuje, że w ostatnim czasie w internecie pojawiły się fałszywe doniesienia dotyczące rzekomego wyrównania świadczenia wychowawczego z kwoty 500 zł do 800 zł za okres od sierpnia 2023 roku do końca tego roku. Do ZUS-u w Kujawsko-Pomorskiem zgłaszają się klienci, którzy chcą w tej sprawie złożyć udostępniany w mediach społecznościowych wniosek (druk WYR.8P).

