Dobra propozycja na weekend. Rowerem na dziką plażę w Borównie

Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku (to zlokalizowane na północy Bydgoszczy osiedle i park) to na ogół cel rekreacyjnych wycieczek bydgoszczan, bowiem jest tu ogrom całorocznych atrakcji dla rodzin z dziećmi i nie tylko, a także możliwość wypoczynku w leśnym otoczeniu lub na łąkach otaczających sztuczny zbiornik wodny.

Park i kościół w Żołędowie

Nad ekspresową S5

Przez las do Nekli

W Nekli, dla uzupełnienia prowiantu lub płynów, można zajechać do małego sklepu spożywczego „Grzybek”. Nas interesuje zjazd z głównej ulicy Kotomierskiej przy krzyżu w pierwszą ulicę w prawo – w Tęczową. To właśnie nią, jadąc cały czas prosto (na środkowym odcinku droga biegnie przy ogródkach działkowych) dotrzemy nad jezioro w centrum Borówna. Gmina Dobrcz otrzymała dofinansowanie z wojewódzkiego RPO 1,7 mln zł na jej rozbudowę i wykonanie ścieżki rowerowej.

Jeśli chcemy dojechać na dziką plażę (Plażę Morsów) w południowej części jeziora Borówno, musimy za wschodnimi rogatkami Nekli (za mostkiem nad strugą) skręci prawo (kierunek Augustowo), by po ok. 500 metrach skręcić z asfaltówki w lewo – w drogę szutrową. Cały czas jedziemy przy krawędzi lasu, mając go po lewej ręce. Po ok. 600 metrach docieramy na dziką plażę.