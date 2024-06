Inwazja ślimaków nagich nad Wisłą w Kujawsko-Pomorskiem. Są żarłoczne i groźne dla ludzi i zwierząt

Na polach, w ogrodach i miastach

- Można go spotkać na cmentarzach, łąkach, nieużytkach, w parkach, zaroślach, na brzegach rzek, wysypiskach śmieci, w rowach przy szosach. Licznie występuje w miejscach wilgotnych i bogatych w pokarm (np. zacienione skarpy cieków, rowy), gdzie zagęszczenie może wynosić sto osobników na metr kwadratowy – uściśla GIOŚ.

Szkodliwe dla roślin, zwierząt i ludzi

Uciążliwe zapachy wsi, odgłosy zwierząt i hałas maszyn? "To dziedzictwo kulturowe!"

- Patogeny mogą dostać się do organizmu w wyniku spożycia produktów zanieczyszczonych przez tego ślimaka – ostrzega Główny Inspektor Sanitarny.

Jednym z nich jest bakteria wywołująca listeriozę. - To choroba groźna dla kobiet w ciąży, bo może doprowadzić do obumarcia płodu i poronień lub też wrodzonej listeriozy u noworodka – ostrzega GIS. - U osób starszych i z obniżoną odpornością może dochodzić do zapalenia opon mózgowych, mózgu i sepsy.

Ślinik roznosi też bakterię, która wywołuje botulizm.

- Chory wymaga intensywnej opieki medycznej i podania antytoksyny botulinowej. Nawet w przypadku zastosowania powyższych środków, około 5 - 10 proc. osób zakażonych umiera – uczula GIS.

Ślinik pospolity przenosi też pasożytnicze nicienie, które żerują w tętnicach płucnych i sercu psów, lisów i wilków.