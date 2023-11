"Dobry Produkt 2023" dla serów ze Spółdzielni Mleczarskiej w Lisewie! Cetyfikat dostało tylko 15 produktów z całej Polski

Jak mówi kierownik ds. handlu i marketingu w Spółdzielni Mleczarskiej w Lisewie, celem było danie znać "jesteśmy na rynku".

- Chcieliśmy pokazać, że bazujemy na tradycji, pracujemy ręcznie, kultywujemy tradycje serowarskie, które w przypadku naszej Spółdzielni sięgają ponad wiek wstecz - podkreśla Ewa Bartoszewska. - Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie jest jedną z najmniejszych i najstarszą, najdłużej działającą w województwie kujawsko-pomorskim. Powstała pod koniec XIX w. i działa, niemal nieprzerwanie, do teraz. Sery to trzon firmy. Były czasy, gdy produkowaliśmy też twarogi i może jeszcze do tego wrócimy. Jednak obecnie skupiamy się na tym, co wychodzi nam najlepiej. To ręcznie robione sery dojrzewające, które są najbardziej rozpoznawalne w naszym regionie, także te nagrodzone - świeże sery podpuszczkowe niedojrzewające oraz sery wędzone.