Doceńmy rolników! Nagrodzimy ich podczas IX edycji Forum Rolniczego Gazety Pomorskiej. Tym razem spotkamy się w Żninie

- To było dla mnie duże i miłe zaskoczenie - wspomina Michał Nowacki, który w ubiegłej edycji naszego konkursu zdobył aż dwa tytuły: Rolnika Roku (w kat. do 100 ha) oraz Rolnika Innowacyjnego.

Prowadzi gospodarstwo w Borach Tucholskich, ale także dzieli się swoją pasją w internecie, odczarowuje stereotypy o rolnictwie i mieszkańcach wsi (działa w sieci jako rolnik NIEprofesjonalny). Wciąż dużo się dzieje w jego życiu zawodowym, także w działalności internetowej.

Czekamy na zgłoszenia

Jeśli wiecie, kto powinien dołączyć do grona laureatów konkursu Rolnik Roku, zgłoście kandydaturę! - Warto spróbować swoich sił - dodaje Michał Nowacki, który podkreśla, że kandydaci nie mają nic do stracenia. Bo już sam fakt znalezienia się w tak zaszczytnym gronie, to duża przyjemność.

Konkurs prowadzony jest na terenie, na którym ukazuje się „Gazeta Pomorska”. Zatem można zgłaszać kandydatury gospodarzy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale także na przykład z powiatu chojnickiego.

Zgłoszenia przyjmujemy do 11 listopada br. za pomocą ankiety. Wystarczy kliknąć poniżej i wziąć udział w konkursie!

Gala podczas forum

Kandydaci zmierzą się w następujących kategoriach: „Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku do 100 ha”, „Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku powyżej 100 ha” oraz „Innowacyjny Rolnik Agroprzedsiębiorca roku”. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie atrakcyjnych nagród nastąpi podczas IX edycji Forum Rolniczego Gazety Pomorskiej, które odbędzie się 26 listopada na terenie Hotelu Cukrownia Żnin.

Będzie się działo