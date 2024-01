Dodatkowe pieniądze za niewykorzystany urlop. Mamy wyliczenia zwrotów dla pracownika

Co, jednak jeśli wciąż pozostał nam zaległy urlop z 2023 roku? Czy wciąż możemy go wykorzystać, a może pracodawca z tytułu naszego niewykorzystania wolnych dni musi wypłacić nam odpowiedni ekwiwalent finansowy? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w tym tekście.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2023 roku. Jak go otrzymać?

Warto zauważyć, że długość potencjalnego urlopu, a co za tym idzie wysokości ewentualnego ekwiwalentu za niewykorzystane określonej liczby dni wolnych, jest zależna co najmniej od kilku czynników. Jednym z nich jest staż pracy, który do determinuje czy przysługiwać będzie nam 20 dni, czy będzie ich 26.

Co więcej, suma ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zależy również od wysokości naszego wynagrodzenia. To właśnie ono stanowi kluczowy element, na który powinniśmy zwrócić szczególną uwagę przed ubieganiem się o pieniądze. Jest to również o tyle istotna rzecz, że w ciągu ostatniego roku miała miejsce jedna ze zmian wysokości najniższej pensji krajowej, dzięki czemu wynagrodzenie wielu osób uległo znacznej zmianie.