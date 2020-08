Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 2020. Znamy zasady przyznania zasiłku na dziecko

Zasiłek opiekuńczy przedłużony! Do kiedy można korzystać?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczybędzie obowiązywał do 20 września. Będzie on przysługiwał rodzicom dzieci do lat 8 w związku z zamknięciem placówki edukacyjnej przez pandemię koronawirusa. Tak mówiła na dzisiejszej konferencji Marlena Maląg.