Dokąd zmierza Enea Abramczyk Bydgoszcz? Nick Muszynski: - Koniec wymówek, czas dorosnąć

Przerwa dla reprezentacji to okazja zwłaszcza dla słabszych zespołów w PLK, aby popracować nad swoim losem. Sporo powodów do rozmyślań także w Bydgoszczy, bo Enea Abramczyk nie tylko wygrała zaledwie jeden mecz, ale z każdym kolejnym prezentuje się słabiej.

Trudno znaleźć mocne strony Asty. A największe słabości? Drużyna najsłabiej w PLK rzuca za 2 pkt (zaledwie 46 proc.), jeszcze większym problemem są zbiórki. Bydgoszczanie wykorzystują zaledwie co trzecią szansę na piłkę na tablicy, co daje średnio niespełna 32 zbiórki na mecz (najmniej w PLK). Źle jest także w defensywie, Asta traci 115 pkt na 100 posiadań rywala. Gorszy jest jedynie King Szczecin, ale za to nadrabia trzecią ofensywą w PLK.