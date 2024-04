Dom i gospodarstwo Beaty z "Rolnik szuka żony 11" - zdjęcia. Zobaczcie, jak tam wygląda! [18.04.2024]

Gospodarstwo sadownicze w granicach miasta w Wielkopolsce

Beata prowadzi gospodarstwo sadownicze w granicach dużego wielkopolskiego miasta, co czyni jej działalność dość nietypową. Wraz z rodzicami i siostrą dba o sad, który obfituje w różnorodne drzewa owocowe, takie jak morele, grusze, śliwy, brzoskwinie, a przede wszystkim jabłonie. To miejsce, gdzie Beata spędza większość swojego czasu, od dzieciństwa ucząc się podstaw rolnictwa, aż do dzisiaj, kiedy to wspólnie z siostrą zarządza gospodarstwem.