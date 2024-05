Przemysław Frasunkiewicz - najlepszym trenerem, Victor Sanders - MVP Amir Bell - najlepszy obrońca. To wyniki głosowania trenerów Orlen Basket Ligi po sezonie zasadniczym. Fajne wyróżnienia, ale w play off niczego nie gwarantują. Pierwsza przeszkoda to PGE Spójnia Stargard, którą trzeba pokonać trzy razy w drodze do półfinału. To absolutne minimum dla klub i kibiców, choć wszyscy marzą o tym jednym, najwyższym miejscu.