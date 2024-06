Dom pod Warszawą Edyty Herbuś i Piotra Bukowieckiego - zdjęcia. Zamieszkają w dawnej bibliotece [18.06.2024 r.]

Edyta Herbuś i jej dawne miłości

Uśmiechnięta, uduchowiona, pełna wdzięku. 43-letnia Edyta Herbuś to kobieta petarda. Tancerka z Kielc ma na swoim wiele sukcesów. Występowała w serialach, na deskach teatrów i spełniała się jako prezenterka telewizyjna.

Historia związku Edyty Herbuś i producenta filmowego

"Ta miłość kochani, choć dla wielu wydawała się niemożliwa, jest dowodem na to, że można podążać za swoim sercem i nie przejmować się tym, co myślą sobie inni" - napisała Herbuś na swoim profilu na Instagramie.

Edyta i Piotr poznali się w 2017 roku podczas wspólnego projektu zawodowego. Szybko ich relacja zmieniła się z zawodowej na prywatną. "Poznałam go na spotkaniu biznesowym, zapraszał mnie do prowadzenia koncertu, który produkował. Propozycję odrzuciłam, ale od tego momentu zaprzyjaźniliśmy się już na dobre". Jaki jest więc przepis na udany związek? Herbuś z uśmiechem odpowiada: "Kochajcie się i róbcie co chcecie!!!".