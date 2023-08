Donald Tusk oraz Michał Kołodziejczak we Włocławku spotkali się z mieszkańcami

- Ja na początku chciałbym przywitać wszystkich rolników, którzy tu są, którzy mieli odwagę tutaj przyjść, wszystkich ludzi z Agrounii. Chcę podziękować tym wszystkim, którzy tworzyli i zbudowali Agrounię. To miało się nie udać, to jest ich czarny sen. A kolejnym czarnym snem jest to, że przez długi czas przypisywali sobie, że rolnicy, mieszkańcy wsi to tylko oni, to PiS. A tutaj się okazuje, ze są ludzie, którzy potrafią stanąć ponad tym wszystkim i powiedzieć: "Różnimy się". Można się pięknie różnić, ale można mieć też wspólne sprawy do załatwienia - mówił Michał Kołodziejczak, szef Agrounii - dodając, że rolnictwo i produkcja żywności to dla niego temat priorytetowy.