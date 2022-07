Dopłaty do nawozów wpływają na konta rolników. 500 zł do hektara upraw, 250 zł do hektara łąk i pastwisk

Przypomnijmy, że związku z wojną na Ukrainie i rosnącymi cenami gazu koszt zakupu nawozów mineralnych wzrósł kilkukrotnie. Państwo zdecydowało o zrekompensowaniu rolnikom nieoczekiwanych wydatków. Do 31 maja 2022 r. do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło blisko 427 tys. wniosków. Na ich podstawie oszacowano całkowity koszt programu - 3,5 mld zł. Pula była wyższa - 3,9 mld zł.

- Wysokość wsparcia wyliczono w oparciu o dwustopniowy algorytm - wyjaśnia ARiMR. - Pod uwagę brano wysokość stawek pomocy: 500 zł do hektara upraw lub 250 zł do hektara łąk i pastwisk. Po drugie, obliczono różnicę między cenami nawozów od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r., a tymi które obowiązywały od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. Podstawą do wyliczeń były faktury dołączane przez rolników. Średnie stawki za nawozy między 1 września 2020 r. a 15 maja 2021 r. wyliczono na podstawie danych resortu rolnictwa.