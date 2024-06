​​Dopłaty do ugorowania. Resort rolnictwa wyjaśnia zasady nowego ekoschematu

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do ministra rolnictwa o całkowite zniesienie obowiązku ugorowania 4 procent gruntów rolnych, wynikającego z normy GAEC 8:

- Ograniczenie zabiegów agrotechnicznych spowoduje pojawienie się trudnego do zwalczenia zachwaszczenia, co w efekcie doprowadzi do zwiększonego stosowania pestycydów w gospodarstwach. Poza tym rolnicy mogą się znaleźć w trudnej sytuacji finansowej, wynikającej z obowiązku ograniczania produkcji.