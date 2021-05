Dopłaty do zalesiania 2021. ARiMR będzie zachęcać rolników do sadzenia lasu na słabej ziemi

Aby skorzystać ze wsparcia, potrzebny jest plan zalesienia sporządzony przez Nadleśniczego Lasów Państwowych. "Jego kopię, z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem, należy bezwzględnie dołączyć do wniosku o przyznanie wsparcia. Grunty przeznaczone do zalesienia, co do zasady, powinny być położone poza obszarami Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków narodowych czy krajobrazowych lub ich otulin", wyjaśnia ARiMR.