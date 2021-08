Dożynki w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Zobacz gdzie będą imprezy i kto wystąpi

NOWE Koniec jazdy "na zderzaku". Policja ma nowy sprzęt

TruCam II LTI 20/20 - to nowe urządzenie służące do pomiaru odległości pomiędzy pojazdami używane przez policjantów słupskiej drogówki. Miernik wykorzystywany jest po to aby zapobiegać wypadkom na trasach szybkiego ruchu, do których dochodzi z powodu „jazdy na zderzaku”. Kierowcy, którzy lekceważą obowiązek utrzymania odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu, muszą liczyć się z konsekwencjami.