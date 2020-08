Dożynkowe wieńce. Tradycja to rzecz święta, mówią gospodynie z Bronisławia

- Największe święto rolników w roku to dożynki – uważa Anna Patyk z kujawsko-pomorskiego Bronisławia (gm. Dobre).- Tradycje dożynkowe są bardzo stare.

Mimo pandemii 24 sierpnia dożynki parafialne w kościele parafialnym w Bronisławiu odbyły się, choć – jak dodaje gospodyni z Bronisławia - obchodzono je skromniej.

- Z kłosów, kwiatów i nasion gospodynie z Bronisławia uwiły wieniec. Jak co roku same to zrobiły – dodała pani Anna. - Odzwierciedla on wdzięczność za wszystkie zebrane płody, mimo zawirowań pogodowych.

Wieniec wykonały: Elżbieta Pińska, Mariola Wożniak, Dorota Rogacka, Katarzyna Zacharek, Lucyna Zacharek.

-Tradycja to rzecz święta – podkreśla Anna Patyk. - Chcemy przekazać młodym gospodyniom że zrobiony własnoręcznie wieniec i upieczony chlebek domowy to też tradycja.Pracy przy tym dużo, ale jaka radość z wykonania!

Uroczystości w kościele uświetnił zespół "Bronisławianki", który wykonał pieśni religijne.