Drastyczny wzrost liczby zachorowań na odrę. Chorują na nią głównie dzieci

W 2020 roku liczba przypadków uchyleń od szczepień obowiązkowych przekroczyła ponad 50 tys. UNICEF Polska zwraca uwagę, że sytuacja ta może doprowadzić do powrotu groźnych chorób zakaźnych. W ciągu ostatnich 10 lat liczba przypadków, w których rodzice zrezygnowali z zaszczepienia dzieci, zwiększyła się w Polsce aż czternastokrotnie.

Lekarze dodają, że sytuacja powinna wyglądać odwrotnie, zwłaszcza gdy obserwujemy, co wywołała na świecie pandemia wirusa Covid-19. Specjalista od chorób zakaźnych dodaje, że jeśli nie będziemy szczepić dzieci, to po zakończeniu pandemii i powrocie do normalnego trybu życia, choroby zakaźne mogą wrócić z podwojoną siłą.