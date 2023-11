Droga ekspresowa S10 przetnie na odcinku Bydgoszcz - Toruń źródliska Rudy

To widome znaki, że inwestycja od planowania i przygotowywania niezbędnej dokumentacji przechodzi w teren, staje się faktem.

Cała 50-kilometrowa trasa ma być oddana do końca 2026 roku, co zdecydowanie wpłynie na komfort podróżowania, a przede wszystkim na bezpieczeństwo, które w obecnym standardzie drogi krajowej nr 10 jest fatalne – odcinek nazywany jest nie bez przyczyny „drogą śmierci”.

S10 przetnie źródliska Rudy na skraju Puszczy Bydgoskiej, które są przysłowiowym oczkiem w głowie tutejszych leśników i stanowią niemałą atrakcję turystyczną. Pojawia się tam coraz więcej ludzi – chcą zobaczyć źródliska zanim krajobraz diametralnie zmieni się.