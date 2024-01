Droga wojewódzka 272 w pow. świeckim nadal gruntowa. To niedobitek w Kujawsko-Pomorskiem

Program otworzy drogę do zmian

To droga o ogromnym znaczeniu dla lokalnego społeczeństwa, lokalnych firm, gminy Dragacz, całego powiatu świeckiego czy Grudziądza. Wiele firm miałoby szanse dużo wygodniej, szybciej i bez nakładania wielu kilometrów dojechać do pracy, szkół, lekarzy czy galerii handlowych w Grudziądzu. A lokalne firmy mogłyby zmniejszyć koszty transportu, ale także powiększyć grono klientów i kontrahentów. Zmniejszenie pokonanych odległości przełoży się również na spore oszczędności na paliwie.

Nawet rowerem ciężko przejechać

Mamy sporo pięknych jezior, lasów i gospodarstw agroturystycznych. Duża część odwiedzających chwali walory krajobrazowe naszego regionu, ale stan drogi, nieprzystający do standardów XXI wieku, zniechęca do ponownego odwiedzenia.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przypomina że w poprzedniej dekadzie utwardził odcinki drogi nr 272 pomiędzy wiaduktem od autostrady do miejscowości Piła Młyn. - Poza tym utwardzony został odcinek drogi wojewódzkiej nr 391 z Piły Młyn do Buśni. Poprawiło to komunikację w północnej części powiatu świeckiego. Mamy dokumentację projektową na kolejny odcinek tej trasy – informuje Michał Sitarek, rzecznik prasowy ZDW.