Drogowcy remontują odcinek autostrady A1 w kierunku Gdańska. Te utrudnienia to dopiero początek!

To jedyny obecnie odcinek między Toruniem a Gdańskiem, który jest remontowany. Prace zakończą się prawdopodobnie pod koniec listopada, jeśli tylko pozwoli na to pogoda – wyjaśnia Anna Kordecka , rzecznik prasowa GTC.

A chodzi o 6-kilometrowy odcinek w kierunku Gdańska (26. kilometr autostrady +550 m do 20. kilometra +460 m), gdzie ruch w kierunku Gdańska odbywa się jednym pasem, zaś w kierunku Łodzi dwoma pasami. Dodatkowo, pojazdy jadące w kierunku Gdańska nie mogą zjechać ani wjechać na węźle Swarożyn. Ci jadący w kierunku łodzi, mogą to zrobić.

Gdańsk Transport Company (GTC) SA, który jest koncesjonariuszem 152-kilometrowego odcinka A1 Amber One między Rusocinem kolo Gdańska a Nową Wsią pod Toruniem, prosi o wzmożoną koncentrację na remontowanych już od 24 października odcinkach trasy i o stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.

W 2024 roku rozpocznie się wielki remont

To jednak dopiero preludium tego, co ma nastąpić w połowie przyszłego roku, gdy firma Budimex rozpocznie remont na pozostałych odcinkach autostrady A1 Amber One.

- Powoli zbliżamy się do 17. rocznicy otwarcia początkowych odcinków autostrady, a rosnący ruch pojazdów ciężkich sprawia, że niektóre elementy infrastruktury uległy naturalnemu zużyciu. Standardowo wymiany nawierzchni planowane są co 10-15 lat. Badania przeprowadzone na naszej autostradzie wskazują, że jest w dobrej kondycji i spełnia wymagane prawem parametry. Jednak aby zachować najwyższy standard drogi na kolejne lata koncesji, konieczne jest przeprowadzanie prac remontowych nawierzchni – uzasadnia nasza rozmówczyni.