Drugi sezon roweru miejskiego w Nakle. Początek optymistyczny

Rowery aglomeracyjne przebojem weszły do dużych miast. Teraz zaczynają pojawiać się także w mniejszych miejscowościach. Pod koniec sierpnia 2021 r., w ramach pilotażowego programu, rowery miejskie pojawiły się m.in. na ulicach Nakła. To pierwsze miasto w powiecie nakielskim, które zdecydowało się na taki krok. Głównym atutem takiego rozwiązania, dla miasta walczącego ze smogiem jakim od lat jest Nakło nad Notecią, jest aspekt ekologiczny. Fakt, że to środek komunikacji przyjazny dla środowiska.