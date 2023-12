Druty w dłoń! Wróciła moda na robótki ręczne!

W przedświątecznej gonitwie zdarza się nam zapominać, jaka jest idea prezentu. Ma on przede wszystkim cieszyć i być podarowany z sercem. Nie musi mieć wymiaru praktycznego, a włożenie do koperty pliku banknotów jest zbyt daleko idącą drogą na skróty. Wypada zadać sobie trochę trudu, by się zastanowić, co naszym bliskim sprawi radość. Znamy ich przecież, a przynajmniej powinniśmy.

Nic nie jest chyba w stanie zastąpić tego, co zrobimy samodzielnie. Ofiarowujemy wówczas swój czas i umiejętności, a także wszystkie swoje ciepłe myśli, które towarzyszyły nam podczas pracy. To tak samo jak z domowym obiadem, ugotowanym z troską przez mamę czy babcię. Nawet w najlepszej restauracji nie będzie tak samo dobry i nie chodzi tu wyłącznie o smak.

Prezenty z sercem wydziergane

Joanna Rozpędzka z Nasiegniewa w powiecie włocławskim dla swych najbliższych zrobiła na drutach swetry i czapki, a dla siebie wydziergała przepiękny szal, beret i bluzkę. Przez kilka tygodni intensywnie pracowała popołudniami, by zdążyć do Wigilii. Na co dzień pracuje w lipnowskiej filii Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim i ma do czynienia z uporządkowanym światem liczb.

Dla kogoś, kto nie miał do czynienia z robieniem na drutach, wydaje się ono strasznie trudne i skomplikowane. Tak naprawdę jest to kombinacja prawych i lewych oczek. Wystarczy je nabrać na druty i zacząć przerabiać. Wprawa przychodzi z czasem, ale nie wolno się zniechęcać. Najprościej zacząć od zrobienia dla siebie szalika. Kiedy palce wejdą w odpowiedni rytm, bez problemu można jednocześnie oglądać serial i robić sweter.