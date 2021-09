Drużyna zawodzi, kibice chcą zmian. Co nie gra w Astorii Bydgoszcz?

Niezły mecz w Ostrowie, potem kiepska druga połowa we Wrocławiu i teraz klęska pod każdym względem we Włocławku - tak Astoria rozpoczęła sezon, w którym ma się bić w play off.

Kibice nie kryją swojego rozczarowania. Oto kilka komentarzy po derbach we Włocławku:

Takiego marnego ataku jeszcze w PLK nie mieliśmy. Teraz nie ma komu szarpnąć bo nie ma lidera.

To nie funkcjonuje i nie ma żadnych przesłanek, żeby wierzyć, że zacznie funkcjonować.

Gramy raz na tydzień, jest pięć jednostek treningowych po ostatnim meczu, a błędy zamiast się redukować, to się podwajają.

Po meczu derbowym trener Artur Gronek był oszczędny w słowach. - Rywale pokazali twardość fizyczną i to zadecydowało o wyniku spotkania. Anwil zagrał bardzo dobrą obronę, drugą kwestię jest egzekucja, selekcja i trafianie rzutów otwartych pozycji - podsumował szkoleniowiec przebieg spotkania.