Drzewo tlenowe robi furorę, ale przyrodnicy nie są go pewni

To laboratoryjna odmiana, która rośnie nadzwyczaj szybko i ma małe wymagania glebowe. Rolnicy widzą duży potencjał w plantacjach drzew tlenowych. - Drewno jest tak drogie, że nic, tylko sadzić drzewa – mówią. Ale badacze cięgle mają wątpliwości.

- Ceny drewna poszły do góry nawet o 100 procent i ciągle brakuje drewna na rynku, dlatego zastanawiam się czy nie zrezygnować ze zbóż na rzecz drzew tlenowych. Coraz więcej plantacji powstaje w Polsce, bo to może być bardzo dobry biznes – uważa Czytelnik z Pruszcza w powiecie świeckim. - Pytanie, czy niedługo nie okaże się, że to gatunek niebezpieczny i każą wykarczować wszystkie plantacje?

Drzewo tlenowe, inaczej Oxytree, czyli Paulownia Clon in Vitro 112 powstała w 2011 roku wskutek sklonowania dwóch gatunków Paulowni: elongata i fortunei. Ma imponujące liście o średnicy od 25 do 45 cm. Ale najbardziej zachwyca tempo jej wzrostu – dwuletnie pnie można już wykorzystywać w budownictwie.

Badacze z Zakładu Mikrobiologii Rolniczej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa potwierdzają, że Oxytree osiąga 15 - 20 metrów wysokości, uzyskując przy tym średnicę pnia 25 – 30 cm już od trzecim roku.

Drzewo tlenowe wytrzymuje temperatury od -25 do 45 stopni Celsjusza i jego drewno jest pozbawione sęków. Po ścięciu odrasta od pnia i nie wymaga urodzajnych gleb (od 5,5 do 8,9 pH).

Jego walorem jest też wytwarzanie dużych ilości tlenu. - Drzewa te pochłaniają znaczne ilości dwutlenku węgla (nawet 10 razy więcej niż inne drzewa), w związku z tym uwalniają duże ilości tlenu – wyjaśnia IUNG. - Jednohektarowa plantacja paulowni może absorbować nawet 1250 ton dwutlenku węgla w ciągu roku. Drzewo pochłania około 22 kg dwutlenku węgla i wydziela 6 kg tlenu w ciągu roku, co pozwala na oczyszczanie tysięcy metrów sześciennych powietrza.

Ten aspekt zainteresował polityków. Poseł Marek Rutka zwrócił się w sprawie drzew tlenowych do Ministra Klimatu i Środowiska:

- Przez smog umiera 40 000 Polaków rocznie. Działanie na rzecz poprawy jakości powietrza jest obowiązkiem koniecznym, dlatego chciałbym zwrócić uwagę na drzewa tlenowe. Można by je wykorzystać w miastach, gdzie nie zakłócałyby one ekosystemu i podniosłyby jakość powietrza w szczególnie zanieczyszczonych ośrodkach miejskich. Dzięki umiejętnościom regeneracyjnym, wysokiemu potencjałowi energetycznemu w przypadku przetwarzania na biomasę oraz wysokim walorom estetycznym jest to roślina idealna do zabudowy miejskiej.