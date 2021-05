Duża strata Twardych Pierników. Damian Kulig odchodzi z Polskiego Cukru Toruń!

Inowrocław - Podsumowanie I Biegu dla dzieci niepełnosprawnych Miej serce do biegania" w Inowrocławiu

Jak już informowaliśmy, 15 maja w Inowrocławiu odbył się I Bieg dla dzieci niepełnosprawnych "Miej serce do biegania". Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Sportowe Marcin Szych Team no limit for Autism to follow your dreams, Urząd Miasta oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.