Znamy przebieg S10 w okolicy Źródlisk. Trasa zostanie poprowadzona nad Strugą Młyńską

Źródlisk nie da się przenieść

- Jednak Źródliska w okolicach miejscowości Wypaleniska na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski nie jesteśmy w stanie przenieść. Jest to wyjątkowe miejsce, podnoszące walory przyrodnicze regionu do najwyższego poziomu. Jedyne takie miejsce, gdzie wody gruntowe wybijają na powierzchnię i wzbogacają różnorodność gatunkową lasów, zgodnie z planami ma zostać zmodyfikowane w ramach inwestycji drogowej – dodaje w rozmowie z nami Honorata Galczewska , rzecznik RDLP w Toruniu, naczelnik Wydziału Promocji i Mediów.

Lasy bezpowrotnie się zmienią

Za kilka lat pojedziemy ekspresowo z Bydgoszczy do Torunia, a później do Warszawy

Na etapie opiniowania tego wariantu projektu RDLP w Toruniu wypowiedziała się negatywnie. Mimo to, projekt zatwierdziła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, wydając decyzję środowiskową. W listopadzie rozpoczęto wycinkę na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski od przyszłego węzła Solec do węzła Toruń Zachód. Cała inwestycja drogowa na odcinku Bydgoszcz - Toruń obejmie wycinkę na ok. 758 ha.