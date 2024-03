Dwie bydgoszczanki znalazły i oddały zagubiony telefon. Wdzięczna właścicielka odszukała je na Facebooku

Uczciwość popłaca - i się opłaca. Przekonały się o tym dwie bydgoszczanki. Znalazły telefon i oddały go ochronie, a ochrona przekazała właścicielce. Ważną rolę odegrało tutaj jednak zdjęcie.

Bydgoszczanka była na zakupach w galerii handlowej. To w miniony weekend. Zorientowała się, że zgubiła telefon. Przypuszczała, gdzie to mogło się stać. - Poszłam zobaczyć, czy leży tam, gdzie go zostawiłam, ale go nie było, więc podeszłam do ochrony. Zapytałam, czy może ktoś nie znalazł i nie odniósł go ochroniarzom - opowiada kobieta.

Zaginiony telefon

Okazało się, że ochrona sklepu otrzymała ten telefon. Chwilę wcześniej dwie dziewczyny przekazały znalezioną komórkę dozorującym obiekt. Właścicielka się ucieszyła, a moment później zdziwiła. Zajrzała bowiem w telefon. Była w nim nowa fotka. - Chwilę przed tym, jak zawieruszyła mi się komórka, robiłam nią zdjęcia dzieciom na placu zabaw. Gdy po odzyskaniu telefonu przeglądałam zdjęcia, zauważyłam, że mam w galerii także zdjęcie obcych, uśmiechniętych dziewczyn. Zorientowałam się, że to one musiały odnieść mój telefon i zrobić sobie przy okazji zdjęcie, akurat moim sprzętem.

Fotka została wykonana celowo. Było widać, że dziewczęta patrzą prosto w aparat, a jedna z nich złożyła palce w kształt serca. Właścicielka wstawiła foto na lokalną grupę społecznościową i opatrzyła je prośbą. Chciała, aby inni internauci pomogli jej namierzyć dwie dziewczyny z fotografii, zwróciła się do nich samych. „Zrobiłyście sobie śliczne zdjęcie. Jeśli tu jesteście, odezwijcie się do mnie, stawiam wam bilety do kina”.

Piękna postawa

Moment później dziewczyny zostały zidentyfikowane.

„Dzień dobry!!! Cieszymy się, że mogłyśmy pomóc” - napisała jedna z uwidocznionych na fotce.

Internauci nie tylko z Bydgoszczy chwalili dziewczęta za bezinteresowność. Tak wielu pozytywnych komentarzy dawno na tej grupie nie było. To jeden z nich: „Bardziej od ich postawy, cieszą mnie tak pozytywne opinie tutaj, dzięki temu może ludzie w naszym wieku dostrzegą, że warto pomagać”. Kolejny: „Piękna postawa. Proszę ode mnie podziękować swoim rodzicom/opiekunom że wychowali takie inteligentne młode damy! Karma do Was wróci ze zdwojoną siłą i tego Wam życzę z całego serca!” i „Pozdrawiam i szanuję za to, co zrobiłyście”.

Urodzinowe prezenty

Podobne małe-wielkie gesty mają znaczenie. Więcej jest takich historii. Chłopiec wracał autobusem ze swoich urodzin na sali zabaw. Trzymał dwie torby prezentów, a mama trzecią. Wychodząc z autobusu, jedna torba im się zawieruszyła. Tym samym autobusem podróżował pan. Zauważył torbę parę sekund po tym, jak autobus odjechał z przystanku. Mężczyzna wysiadł na następnym i zaczął iść w stronę poprzedniego przystanku. W połowie drogi spotkał chłopca i jego mamę. Kobieta z dzieckiem liczyli na to, że jeśli ktoś zobaczy reklamówkę, to zechce im ją oddać i będzie szedł w ich kierunku.

- Takie akcje przywracają wiarę w ludzi - podsumowują niektórzy.

