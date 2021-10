Dwugłos o połączeniach kolejowych w Kujawsko-Pomorskiem. Więcej linii?

Pojedziemy lepszą koleją w grudniu 2022 roku

Rozmowa z Olgierdem Sobkowiakiem, naczelnikiem Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu i przewodniczącym komisji przetargowej.

Co najbardziej zaważyło na tym, że nie uda się w tym roku wyłonić przewoźników kolejowych na najbliższe lata?

To czas oczekiwania na postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą. Zgodnie z terminami ustawowymi, rozprawa powinna była zostać wyznaczona najpóźniej na 12 października. Jednak, z uwagi na obowiązujące restrykcje antycovidove i znaczne obciążenie izby innymi sprawami, termin wyznaczony został dopiero na 25 października. W praktyce oznacza to, że rozstrzygnięcie przetargu stało się niemożliwe.

Jak urząd marszałkowski odnosi się do argumentów przytoczonych przez startujących w przetargu we wnioskach do KIO?

Postępowanie jest złożone, dotyczyło pierwotnie dziewięcioletniego okresu, obecnie, po zmianach, dotyczy okresu ośmioletniego i opiewa na prawie miliard złotych. Firmy skorzystały z przysługującego im prawa do wnoszenia pytań i składania odwołań do KIO. Jest to zwyczajowe postępowanie ubiegających się o zamówienie wykonawców, określone w procedurze przetargowej, przewidziane i zapisane w ustawie. Dokładnie przeanalizowaliśmy treść odwołań i zgodziliśmy się na niektóre wskazane w nich rozwiązania.